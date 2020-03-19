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VII Чилдрен Кинофест объявляет жюри Четвертого конкурса детских фильмов

VII Чилдрен Кинофест объявляет жюри Четвертого конкурса детских фильмов

VII Фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест представляет официальный постер. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году вдохновением для его создания послужили фильмы выдающегося мультипликатора, легенды мировой анимации — режиссера Хаяо Миядзаки.

В 2020 году исполняется 35 лет со дня основания его анимационной студии «Гибли», которая выпустила общепризнанные шедевры — «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и «Принцесса Мононоке». Символ Чилдрен Кинофеста, Совенок Чарли, держит узнаваемый зонтик Тоторо.

В рамках фестиваля уже в четвертый раз пройдет Конкурс детских фильмов. По традиции, победителей определят украинские кинематографисты — продюсерка и директорка Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор ленты-победителя 6-го Чилдрен Кинофеста «Украденная принцесса».

«В те времена, когда все дети не могут оторваться от смартфонов и планшетов, очень круто, если они могут посмотреть хорошее кино на большом экране. А еще лучше, когда они могут приобщиться к воплощению на экране собственных историй, стать авторами настоящих кинофильмов и показать их зрителям. Киноискусство — очень важная часть культуры, к которой следует привлекать самых маленьких зрителей с раннего возраста, ведь оно формирует ценности, сознание, творческий потенциал. Чилдрен Кинофест — фестиваль, созданный с большой любовью к кино и к детям, и я очень жду эту светлую и творческую атмосферу», — комментирует продюсер Юлия Синькевич.

«Я присоединился к фестивалю потому что люблю кино, и люблю детей. А благодаря их симбиозу может родиться что-то новое, самобытное и очень чистое! В подростковом возрасте я увлекся кинематографом — и начал поглощать фильмы один за другим. Кино дает представление о жизни, о причинах и последствиях, о том, что нет правых и неправых, что у всех своя правда, что нет плохих людей, все можно оправдать и всем можно сочувствовать. Качественные фильмы формируют характер и дают ценностные ориентиры. Почему подросткам стоит снимать кино? Потому что так ты создаешь свой мир. И хотя ты сам не можешь изменить существующий, вот этот «твой мир» может изменить «наш», — отмечает актер Максим Самчик.

Прием работ на участие в конкурсе продолжается до 26 апреля 2020 года. 10 лучших лент будут показаны в рамках фестиваля по всей Украине. Победители конкурса получат призы в размере от 5000 до 20000 гривен. Ознакомиться с условиями участия можно на сайте Чилдрен Кинофеста.

VII Чилдрен Кинофест пройдет с 27 мая по 7 июня 2020 года в более чем 20 городах Украины. В этом году почетным послом фестиваля стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

В конкурсную программу фестиваля войдут фильмы для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой Чилдрен Кинофеста на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Вне конкурса юные зрители продолжат знакомиться с историей кинематографа: в предыдущие годы эта секция представила ретроспективы первооткрывателей из мира кино — Чарли Чаплина, Бастера Китона, Лотты Райнигер, Жоржа Мельеса и братьев Люмьер. Полная программа фестиваля будет объявлена в конце апреля.

Миссия фестиваля — развивать в Украине традицию совместных семейных походов в кино, привлекать детей к просмотру и созданию кинофильмов. Все показы — бесплатные, по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Ежегодно Чилдрен Кинофест сотрудничает с благотворительными организациями — на показы приглашаются дети из уязвимых социальных групп: пострадавшие от конфликта на востоке Украины, дети с особыми потребностями, сироты.

Тэги: фильм, кино, культура

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