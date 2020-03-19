Стало известно, когда в украинских аптеках появятся медицинские маски

Медицинские маски появятся в аптечных сетях Украины до конца текущей недели. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко, «напряжение будет снято».

«В ближайшее время ожидаем значительное пополнение рынка средствами индивидуальной защиты, и в субботу-пятницу хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях», - заявил Ляшко на брифинге 19 марта.

Как сообщают «Буквы», по его словам, это стало возможным благодаря тому, что правительство приняло жесткие ограничения, в частности, запрет на экспорт и реэкспорт с территории Украины как хирургических масок, так и других средств индивидуальной защиты.

Кроме того, Кабинет Министров договорился с отечественными производителями о ликвидации дефицита масок.

Как сообщала «Фраза», в соответствии с обновленным рекомендациями Национальной комиссии по здравоохранению Китая медицинские маски можно не носить в местах, где нету больших скоплений людей и в хорошо проветриваемых помещениях. Кроме того, по мнению экспертов в сфере здравоохранения, ношение масок и перчаток является не только бесполезной мерой профилактики коронавирусной инфекции, но и может способствовать распространению заболевания.