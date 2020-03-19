Медицинские маски не только бесполезны для здоровых людей, но могут навредить, – эксперты

Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала обновленные рекомендации по использованию медицинских масок. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Global Times на своей странице в Twitter.

В соответствии с этими рекомендациями маски можно не носить в местах, где нету больших скоплений людей и в хорошо проветриваемых помещениях.

Между тем, как сообщает MedicalXpress со ссылкой на экспертов в сфере здравоохранения ношение масок и перчаток является не только бесполезной мерой профилактики коронавирусной инфекции, но и может способствовать распространению заболевания. Это происходит из-за того, что маски дают ложное чувство безопасности. В итоге многие из тех, кто их носит, перестают следовать другим рекомендациям: мыть руки перед использованием, убедиться, что маска плотно закрывает лицо, и не трогать ее руками.

Кроме того, люди часто поправляют маски, что увеличивает возможность заражения.

По тем же причинам теряют эффективность и перчатки: люди трогают ими лицо и начинают реже мыть руки.

Известно, что люди прикасаются к лицу в среднем 20 раз в час. При этом коронавирус SARS-CoV-2 передается через контакты со слизистыми оболочками носа, глаз и ушей.

Как сообщала «Фраза», обычные медицинские маски не защищают их носителей от вируса. Они лишь могут защитить окружающих от капель слюны больного, когда он чихает или кашляет.

В то же время в начале февраля 2020 года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что медицинские маски «снижают риск заразиться».

Несколько простых способов сшить маску в домашних условиях читайте здесь.