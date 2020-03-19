РПЦ не будет закрывать храмы из-за угрозы коронавируса

Русская Православная Церковь не будет закрывать храмы из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Священноначалие Русской Православной Церкви не рассматривает какие-либо варианты борьбы с коронавирусом, предполагающие закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих за богослужениями или полный перевод богослужения из режима офлайн в режим онлайн. И в течение Великого поста, и на Пасху будут проводиться реальные богослужения с участием реальных прихожан», — подчеркнул владыка Иларион.

При этом архиерей отметил, что решение не отменять богослужения в храмах вовсе не означает, что в Русской Православной Церкви недооценивают угрозу.

«Если вирус будет распространяться и число зараженных расти, если будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, Церковь будет на них реагировать. Сказанное относится как к Церкви в целом, так и к отдельным епархиям, где будет непременно учитываться эпидемиологическая обстановка», — отметил митрополит Иларион.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ назвали новые меры профилактики коронавируса.