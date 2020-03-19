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В Церкви рассказал о значении терпения и целомудрия

В Церкви рассказал о значении терпения и целомудрия

В Украинской Православной Церкви рассказали о покаянной молитве святого преподобного Ефрема Сирина, которую читают православные во время Великого поста. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал архиепископ Боярский Феодосий (Снигирев).

Он рассказал о молитве Ефрема Сирина в рамках цикла бесед «Великий пост: шаг за шагом с отцом Александром Клименко», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Четыре добродетели в молитве преподобного Ефрема Сирина связаны друг с другом, и одна добродетель проистекает из другой. Если связь между грехами, от которых мы просим нас избавить в этой молитве, многими улавливается, то связь между добродетелями — далеко не всегда, а ведь она здесь самая прямая», — отметил владыка Феодосий.

По его словам, целомудрие — это внутренняя целостность человека, а потому стяжать его можно лишь тогда, когда человек победит внутреннюю двойственность или тройственность в себе.

«Нужно бороться с грехом, нужно стремиться стать чистым во всех отношениях, нужно научиться борьбе с грехом. И тогда на этом пути человек стяжает смиренномудрие — вторую добродетель, которая звучит в этой молитве», — отметил иерарх УПЦ.

Когда человек ищет всем сердцем Спасителя и просит Его помощи в борьбе с грехом, в результате он начинает смиряться, рассказал он.

«Бог приходит по мере смирения человека ему на помощь, протягивает человеку руку и дает возможность увидеть, как сладка жизнь без греха, как сладок час или день, когда тебя не одолевает тот грех, который мучил всю жизнь», — объяснил владыка Феодосий.

Сражаясь за целомудрие, христианин становится смиренномудрым и к нему приходит дар терпения к окружающим, обратил внимание паствы архиерей.

«Терпение — это то, что необходимо на пути к достижению высшей добродетели христианства — любви. Любовь невозможно достигнуть, не став на первую ступеньку на лестнице этого достижения. А первая ступенька — это терпение окружающих», — пояснил он.

Архиепископ Феодосий предупредил, что стяжать дар заповеданной Христом любви очень непросто, а начать нужно именно с терпения окружающих, которое проявляется в уважении к ним.

«В аскетической литературе эта добродетель называется почтением к образу и подобию Божия в человеке, а современным словом это назвать уважением, или терпением. Уважительное отношение ко всем, терпеливое и уважительное отношение к вышестоящим, к начальникам, к нижестоящим, подчиненным, или просто к людям, которых мы встречаем на улице, к верующим и неверующим — это и есть та первая ступень, на которую мы можем взойти», — рассказал иерарх УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Синод УПЦ утвердил особую молитву во время пандемии.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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