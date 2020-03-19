«Большая стройка» идет в Кировоградской области, – координатор проекта Юрий Голик

В рамках Национальной программы «Большая стройка», инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским, продолжается масштабная реконструкция трасс международного, национального и местного значения. О ходе работ на трассе международного значения М-12 Стрый — Знаменка на своей странице в Facebook рассказал координатор проекта Юрий Голик.

«В Кировоградской области на 734 км трассы М-12 продолжается капитальный ремонт путепровода», — написал Голик.

Напомним, что трасса М-12 распоряжением Кабинета министров от 15 января 2020 года была отнесена к списку приоритетных дорог общего пользования государственного значения, на которых продолжатся работы в 2020 году.