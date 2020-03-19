В Viber появилась группа, благодаря которой каждый киевлянин может «подвезти медика на работу»

Киевляне создали группу в Viber для помощи медикам в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», эта инициатива может получить развитие и в других крупных городах.

В частности, как сообщается, «в условиях сложностей с логистикой» и закрытого метрополитена каждый киевлянин, который по утрам все еще ездит на работу, может помочь работникам аптек, больниц, лабораторий и служб экстренной помощи. Для этого в мессенджере Viber создана группа «Подвези медика на работу», присоединиться к которой можно, пройдя по этой ссылке (доступна только с мобильного).

На сегодняшний день, как утверждается, в группе состоят более 5000 человек и медикам постоянно нужна помощь.

Основатели группы также призвали читателей из других регионов присоединяться к инициативе и создавать аналогичные группы в своих городах.

Как сообщала «Фраза», 17 марта 2020 года в Киеве приостановил работу метрополитен. Это связано с ужесточением мер карантина в столице.