«Сказали пить парацетамол»: актриса Ольга Куриленко рассказала о борьбе с коронавирусом

Французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко рассказала о своей борьбе с коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она написала у себя в Instagram.

40-летняя артистка, которая находится в Лондоне, написала, что врачи не назначили ей никакого лечения.

Ольга Куриленко отметила: «Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала».

Она поведала, что «для поддержи иммунитета пьет витамины C, E, D, B5, а также цинк и куркумин».

Актриса добавила, что «добавки не лечат коронавирус, а лишь помогают иммунной системе бороться с ним».

Как известно, Ольга Куриленко родилась в Бердянске, а в 16 лет переехала в Париж.

Как писала «Фраза», девушка Бонда из Бердянска заразилась коронавирусом.