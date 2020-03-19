Американский биолог назвала два условия для прекращения эпидемии коронавируса

Американский доктор биологических наук, профессор Анча Баранова назвала два условия для прекращения эпидемии COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», ее цитируют российские СМИ.

Ученый заявила, что «прекращение эпидемии – это два процесса».

По ее словам, первый, «это процесс эволюции вируса».

Биолог говорит: «Мы знаем, что в новом хозяине происходит ослабление вируса. Мы его наблюдали на других вирусах, в том числе коронавирусах».

Она добавила: «Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается».

По ее словам, «сколько времени это займет, неизвестно».

В то же время, как говорит ученый, второй процесс, «это приобретение иммунитета людьми, то есть прохождение процесса естественной вакцинации».

Она заявила: «Когда около 70% населения переболеет коронавирусом, то в популяции появится необходимая прослойка людей с антителами, которые способны побороть вирус. В этом случае заражение уже не будут таким массовым, у всех будет иммунитет».

Как писала «Фраза», коронавирус «поразил» еще две страны.

Ранее Китаю удалось остановить коронавирус.