Из-за коронавируса футболистам уже начали сокращать зарплаты

Легендарный шотландский клуб «Хартс» решил вдвое сократить зарплаты своим футболистам из-за коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», жесткие финансовые меры также затронут тренеров и других сотрудников команды.

Такая экономия объясняется «снижение доходов клуба из-за остановки футбольного сезона в Шотландии».

С данной инициативой выступила президент клуба Энн Бадж.

Она заявила: «Мы попросили всех штатных сотрудников, менеджеров, тренеров, игроков и вспомогательный персонал начиная с апреля принять 50% сокращение их месячной зарплаты с некоторыми оговорками».

Зарплаты обещают «не понижать ниже уровня прожиточного минимума».

Всем несогласным предлагают уволиться.

Отметим, что «Хартс» ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге.

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