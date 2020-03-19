В Италии озвучили причину аномальной смертности от коронавируса

Власти Италии попытались объяснить аномальную смертность от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», причину назвал замминистра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери, которого цитируют российские СМИ.

Чиновник заявил: «Это может быть связано со средним возрастом итальянского населения».

Он уточнил: «Пожилые в возрасте свыше 80 лет составляют 7% населения, то есть высокий порог связан с тем, что в Италии дольше живут. Очевидно, с возрастом приходит хрупкость здоровья, и осложнения коронавируса становятся смертельными».

Всего за сутки коронавирусом в Италии заболели 4 207 человек, а умерли 475 человек. Общее число заразившихся составило 35 713 человек, а умерших от заразы – 2 978 человек.

Как писала «Фраза», коронавирус «поразил» еще две страны.

Ранее Китаю удалось остановить коронавирус.