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В Италии озвучили причину аномальной смертности от коронавируса

В Италии озвучили причину аномальной смертности от коронавируса

Власти Италии попытались объяснить аномальную смертность от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», причину назвал замминистра здравоохранения страны Пьерпаоло Силери, которого цитируют российские СМИ.

Чиновник заявил: «Это может быть связано со средним возрастом итальянского населения».

Он уточнил: «Пожилые в возрасте свыше 80 лет составляют 7% населения, то есть высокий порог связан с тем, что в Италии дольше живут. Очевидно, с возрастом приходит хрупкость здоровья, и осложнения коронавируса становятся смертельными».

Всего за сутки коронавирусом в Италии заболели 4 207 человек, а умерли 475 человек. Общее число заразившихся составило 35 713 человек, а умерших от заразы – 2 978 человек.

Как писала «Фраза», коронавирус «поразил» еще две страны.

Ранее Китаю удалось остановить коронавирус.

Тэги: здоровье, мир, Италия, пенсионеры, коронавирус, пандемия

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