В Бразилии еще один крупный политик заразился коронавирусом

Спикер сената Бразилии Дави Алкулумбре заразился коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что у политика «нет серьезных симптомов, он чувствует легкое недомогание». Всего он прошел два теста и сейчас находится на домашнем карантине.

Также на днях коронавирусом в Бразилии заболели министр горнорудной промышленности и энергетики Бенту Албукерке и глава секретариата по общественным коммуникациям Фабио Вайнгартен.

По последним данным, жертвами заразы в Бразилии стали четыре человека, а заболели 428 людей.

Как писала «Фраза», стало известно, есть ли коронавирус у президента Бразилии.