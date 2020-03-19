Коронавирус «поразил» еще две страны

Коронавирус COVID-19 добрался еще до двух далеких стран. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные власти.

Так, первый случай заразы подтвердил премьер-министр острова Фиджи Фрэнк Баинимарама. Он сообщил, что тест был подтвержден утром четверга, 19 марта. Известно, что мужчина «заразился за пределами страны, его состояние стабильное». Больной находится на карантине.

Коронавирус подтвердил и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. Чиновник рассказал, что заразился мужчина, который 15 марта прилетел с Панамы. Сообщается, что «он вернулся и почувствовал симптомы заболевания, прошел тест и теперь проходит лечение». При этом въезд в страну до сих пор не закрыт.

Как писала «Фраза», Китаю удалось остановить коронавирус.

Ранее в Верховной Раде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.