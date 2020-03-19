Китаю удалось остановить коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», за минувшие сутки на территории страны не было зафиксировано ни одного случая заражения.

Как сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая, «все 34 новых случая инфекции были ввозными из других стран».

За сутки от заразы скончались восемь человек. Общее число жертв болезни в стране составляет уже 3 245 человек.

За сутки вылечили еще 819 пациентов.

За все время коронавирусом заразились 80 928 человек. Сейчас болеют 7 263 человека, из них 2 314 находятся в тяжелом состоянии.

Как писала «Фраза», в Верховной Раде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Ранее СМИ назвали городок, который заразил коронавирусом всю Европу.