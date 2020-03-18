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Немецкий ученый назвал новые симптомы заражения коронавирусом

Немецкий ученый назвал новые симптомы заражения коронавирусом

Немецкие ученые обнаружили новые симптомы заражения коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Штрек.

Как пишут «Известия», ученый, в частности, сообщил, что вместе с коллегами совершает подомовой обход граждан с подозрением на коронавирус и записывает их наблюдения, берет анализы, а также пробы воздуха, образцы с дверных ручек, мобильных телефонов и пультов от телевизора и прочей техники.

«Почти две трети зараженных рассказали о потере обоняния и вкусовых ощущений на несколько дней. Кто-то не слышал запах шампуня, еда начала терять вкус... Мы пока не можем точно сказать, когда появляются такие симптомы», ‒ отметил Штрек.

По его словам, подобные симптомы уже зафиксировали и китайские медики.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, какую группу крови больше всего «любит» коронавирус.

Ранее австралийцы предрекли «миллионные жертвы» от коронавируса COVID-19.

Тэги: Германия, ученые, общество, Европа, здоровье, эпидемия, мир, пациент, наука, ФРГ, заражение, коронавирус

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