Смертность от коронавируса в Италии растет ужасающими темпами

В Италии за последние сутки ‒ 17 марта ‒ зафиксировано рекордное число смертей от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.

Как передает РИА «Новости», по словам чиновника, жертвами «китайской» инфекции стали аж 475 человек, 319 из которых скончались в «полыхающей» от коронавируса Ломбардии.

Борелли также сообщил, что за прошедшие сутки побороть инфекцию и выздороветь смогли 1084 пациента. Всего таких людей теперь насчитывается 4025.

Общее же число случаев заражения в Италии, в том числе, скончавшихся и выздоровевших, превысило 35,7 тысячи.

Как писала «Фраза», Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что в Испании стремительно растет число смертей и случаев заражения коронавирусом.