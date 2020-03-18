«Транспортный карантин дал сбой»: в Киеве уже хотят возобновить работу метро

Киевские власти уже подумывают о возобновлении работы метрополитена, который закрыли из-за бушующей в Украине эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Как передает ЦТС, по словам Прокопива, неработающий метрополитен создал для многомиллионного города огромную проблему, поэтому в Киевсовете сейчас разрабатывается план «специальных мероприятий», которые позволят возобновить работу подземки, но с ограничениями.

Чиновник отметил, что метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города, а также медработников, ездящих на работу из соседних областей, и которые «критически необходимы на своих рабочих местах».

«Поэтому разрабатывается программа для „Киевпастранса“, чтобы обеспечить проезд этих людей на работу и с работы», ‒ резюмировал Прокопив.

Как писала «Фраза», местные власти признают абсурдность ограничения пассажиров в транспорте, но грозят водителям увольнением.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал пакет жесточайших мер из-за нашествия коронавируса.