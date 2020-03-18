В Киеве с помощью экспресс-теста выявлен новый случай заражения коронавирусом

В Киеве с помощью экспресс-теста выявлен очередной случай заражения коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», инфицирование подозревают у военного пенсионера.

Как передает пресс-центр командования медицинских сил ВСУ, в Главный военный клинический госпиталь МО Украины мужчина обратился во вторник, 17 марта с жалобами на плохое самочувствие.

По его словам, он контактировал со знакомым, у которого были признаки ОРВИ. В свою очередь, этого знакомого недавно навещали дети, проживающие за границей.

По данным пресс-службы, мужчину два раза проверили на COVID-19 с помощью экспресс-тестов и один из них показал положительный результат.

Сообщается, что сразу после этого информацию о возможном инфицировании передали в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

«В настоящее время больной изолирован в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра ГВКГ. Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр», ‒ сказано в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Отметим, что в том случае, если лабораторное исследование подтвердит инфицирование COVID-19, то этот случай заражения будет уже третьим, официально выявленным в Киеве.

Как писала «Фраза», в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия коронавируса.

Также сообщалось, что коронавирус неожиданно пришел на помощь всем желающим «откосить» от армии.