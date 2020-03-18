Синод УПЦ считает, что «общество должно осознать духовные первопричины» пандемии

В Украинской Православной Церкви считают, что «общество должно осознать духовные первопричины всего, что случилось». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказано в обращении Священного Синода Украинской Православной Церкви в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Во время неожиданных испытаний, связанных с угрозой эпидемии нового инфекционного заболевания, Церковь обращается к своей пастве вечно живыми словами Господа нашего Иисуса Христа: „Не бойся, только веруй!“ (Мк. 5:36). Вера в Бога отличает христианина от других членов общества. Вместе с тем, вера проявляет себя именно тогда, когда жизненные проблемы и угрозы ставят человека перед фактом, когда нужно протянуть руку навстречу Христу, как сделал это тонущий в морских волнах святой апостол Петр», — объяснили в УПЦ.

Участники Священного Синода напомнили верующим, что болезни не являются следствием случайного стечения обстоятельств.

«Для человека естественно быть здоровым, ведь именно таким его создал Бог для блаженной жизни. Из Святого Евангелия мы узнаем, что Господь исцелил многих людей, подарив им физическое здоровье. Однако такое здоровье не было окончательной целью этих исцелений. Самое главное — через принятие дара исцеления, уверовать в Того, Кто является Источником жизни. Именно поэтому физические недуги, несущие угрозу смерти, не являются следствием случайного стечения обстоятельств. Святой апостол Иаков объясняет их причину так: „Совершенный грех порождает смерть“ (Иак. 1:15). Поэтому, волнуясь как не заболеть коронавирусной инфекцией, общество должно осознать духовные первопричины всего, что случилось. Бог призывает искоренять смертоносный грех, который разрушает человеческую жизнь, покаянием. Особенно теперь, в дни Святой Четыредесятницы, Православная Церковь предлагает все необходимое для принесения достойного плода покаяния, который всегда был приятной жертвой в глазах Господних, которая отвлекала от человечества кару Божию», — отметили участники Синода.

В обращении говорится, что «в вере и любви, как истинные христиане, встретим все попущенные Богом испытания и с искренней молитвой к нашей небесной Заступнице Пресвятой Богородице и всем святым сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим!».

Как сообщал Центр информации УПЦ, заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре.

Полный текст обращения Священного Синода УПЦ читайте здесь.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ будут окроплять города святой водой и звонить в колокола.