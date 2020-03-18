Главные новости за 18 марта 2020 года

Правительство захотело компенсировать украинцам коммуналку за время карантина. Государство может частично компенсировать украинцам оплату коммунальных услуг за время карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам социальной политики, финансов и экономики рассчитать сумму средств и определить процент возмещения в течение трех дней. По его мнению, государство должно взять на себя частичное возмещение стоимости коммунальных услуг, потребление которых возрастет из-за пребывания граждан на карантине.

Коронавирус неожиданно пришел на помощь всем желающим «откосить» от армии. На время действия карантина военкоматы приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook. В частности, как сообщается, по распоряжению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сырского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, — до отдельного распоряжения.

В Верховной Раде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Один из народных депутатов Украины заразился коронавирусом Covid-19. По данным народного депутата из фракции «Слуга народа» Александра Качуры, соответствующую информацию ему подтвердили в Министерстве здравоохранения. Он не назвал имени заболевшего, но якобы на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 18 марта прозвучало имя представителя депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова.

Местные власти признают абсурдность ограничения пассажиров в транспорте, но грозят водителям увольнением. В Киеве и Днепре назвали нереальным выполнение требований по ограничению количества пассажиров в общественном транспорте. Водителям «Киевпастранса» за невыполнение данных требований пригрозили увольнением. «Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишение премии вплоть до увольнения», — заявил директор предприятия Дмитрий Левченко на брифинге 18 марта, добавив, что пришлось обращаться за помощью в полицию, «потому что очень много людей сегодня вышли на улицы».

В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации. На территории Киевской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемической ситуацией из-за нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации. При этом эпидемическую ситуацию на территории Киевской области классифицировали как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня».

За последние сутки коронавирусом за пределами Украины заразились четыре гражданина нашей страны. Число украинцев, которые заразились коронавирусом COVID-19 за пределами нашей страны, продолжает расти. Стали известны данные на среду, 18 марта. Как передает МИД Украины, всего за сутки заразу подцепили четыре украинца. Всего за пределами страны коронавирусом заразились уже двенадцать наших сограждан.

После начала карантина в Киеве и Одессе приключился транспортный коллапс. Сегодня в Киеве на остановках общественного транспорта образовались большие очереди. Это связано с закрытием метрополитена в условиях карантина. Соответствующие фотографии и видео массово выкладывают пользователи социальных сетей. В частности, как сообщает группа «Очаровательный Киев» в Facebook, одна из самых больших очередей собралась на метро «Черниговская», куда помимо киевлян обычно съезжаются также жители Броваров, работающие в Киеве.

Один из телеканалов превратил Зеленского в «Беллу Осмаловскую». Во время обращения президента Украины Владимира Зеленского к народу по случаю введения в стране карантина один из телеканалов начал показывать странные субтитры. В частности, в то время, как Зеленский обещал вернуть всех украинцев домой, на экране внезапно появилась фраза «Это я убила Эрику», а затем подпись — «Белла Осмоловская». За этим последовали не менее странные субтитры: «Ворсинки от веревки направлены вверх. Итак тело, подтягивали уже после смерти. Убийство. Шедевры Артура Городецкого давно и заслуженно уважают во многих уголках земного шара».

«Приватбанк» прекратил продажу валюты. Со среды, 18 марта, «Приватбанк» прекратил продажу наличной валюты в своих кассах. Об этом сообщает государственное финансовое учреждение. Пресс-служба сообщает, наличную валюту получат только «владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств».

Курс гривны продолжает быстро падать: данные на 18 марта. Курс гривны продолжает снижаться. Понижает курс Национальный банк Украины. Так, на утро среды, 18 марта, курс доллара был официально повышен сразу на 53 копейки до 27,05 гривен за единицу американской валюты.

В ДТП под Киевом погиб молодой украинский боксер. В минувший вторник, 17 марта, на трассе Киев — Знаменка (Обуховский район) произошло смертельное ДТП. Его жертвой стал известный украинский боксер Дмитрий Лисовой. Парню было всего 22 года. О его гибели сообщает Федерация бокса Украины.

В Киеве наркоман попытался изнасиловать мужчину после неудачной попытки похитить ребенка. В Киеве мужчина пытался украсть восьмилетнего мальчика на глазах у матери. По словам матери это произошло, когда они вышли из супермаркета на ул. Порика в Подольском районе столицы. Мальчик ел круассан, когда неизвестный мужчина схватил его и начал убегать. Мать догнала мужчину и тот отпустил ребенка, сказав женщине, что «он хочет себе ребенка». После этого нападавший убежал, а женщина вызвала полицию.

На выходные в Украине похолодает, пойдут дожди. На ближайшие выходные, 21-22 марта, в Украине ожидается очередное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр. Синоптики говорят, что дожди пройдут в западных, центральных и северных областях страны. Ожидается постепенное снижение температур.

Итальянцы обнаружили самую уязвимую для коронавируса группу людей. Самой уязвимой группой людей для коронавируса COVID-19 оказались мужчины старше 70 лет. Об этом свидетельствуют последние данные департамента инфекционных болезней Национального Института Здоровья Италии. Как показывает таблица, опубликованная на официальном сайте учреждения, по состоянию на 17 марта в Италии от коронавируса не умер ни один человек младше 30 лет. На группу с 30 до 49 лет приходится лишь 0,7% смертей, 50-69 лет — 11,2% смертей.

Опять коронавирус: стал известен «победитель» «Евровидения-2020». Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году не состоится по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает Европейский вещательный союз. В частности, как сообщается, распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Рассмотрев различные варианты проведения, организаторы решили перенести его на 2021 год.

СМИ назвали городок, который заразил коронавирусом всю Европу. Немецкое издание Der Spiegel заявило, что заражение коронавирусом COVID-19 в Европе началось с австрийского городка Ишгль (недалеко от Тироля). Там находится популярный горнолыжный курорт Austria’s Paznaun Valley. По данным СМИ, первые заразившиеся из Германии, Дании, Норвегии и Швеции проводили там зимний отпуск, когда эпидемия в Китае уже началась.