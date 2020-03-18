Правительство захотело компенсировать украинцам коммуналку за время карантина

Государство может частично компенсировать украинцам оплату коммунальных услуг за время карантина. Как выяснили журналисты «Фразы», премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам социальной политики, финансов и экономики рассчитать сумму средств и определить процент возмещения в течение трех дней.

Как сообщает «Новое время», по его мнению, государство должно взять на себя частичное возмещение стоимости коммунальных услуг, потребление которых возрастет из-за пребывания граждан на карантине.

При этом он поручил определить категории граждан, которым возместят расходы на коммуналку. Глава правительства подчеркнул, что возможно на компенсацию смогут рассчитывать все граждане Украины.

Как сообщала «Фраза», 17 марта 2020 года Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленный на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.