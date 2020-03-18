Коронавирус неожиданно пришел на помощь всем желающим «откосить» от армии

На время действия карантина военкоматы приостановили мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

В частности, как сообщается, по распоряжению командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сырского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам, — до отдельного распоряжения.

В то же время отмечается, что военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия.

Также председателям призывных комиссий рекомендуется организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

Как сообщала «Фраза», 16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов в 2020 год. Документом, в частности, предписывается «призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу».

При этом министр обороны Андрей Загороднюк тогда же заявил, что «никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет».

В соответствии с постановлением правительства в ходе весенней призывной кампании на срочную службу должны были привлечь 16460 украинцев.

При этом в Минобороны пообещали больше не отлавливать призывников на улицах.