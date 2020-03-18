Опять коронавирус: стал известен «победитель» «Евровидения-2020»

Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году не состоится по причине пандемии коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Европейский вещательный союз на своей официальной странице в Twitter.

В частности, как сообщается, распространение COVID-19 по всей Европе и ограничения, наложенные властями стран из-за пандемии, не могут позволить провести песенное соревнование. Рассмотрев различные варианты проведения, организаторы решили перенести его на 2021 год.

При этом они продолжают переговоры о том, чтобы провести его, как и было запланировано, в Роттердаме.

При этом в комментариях один из пользователей опубликовал список победителей «Евровидения» за последние 5 лет, в котором последнее место занял коронавирус.

Как сообщала «Фраза», нынешний песенный конкурс «Евровидение» должен был стать юбилейным — 65-м. Ожидалось, что он пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.

В ноябре 2019 года организаторы представили логотип и слоган: круг из сорока одного флага и фраза Open Up (Откройся).

28 января 2020 года состоялась жеребьевка, в соответствии с которой Украина должна была выступить 15-й в первом полуфинале 12 мая.

Напомним, 17 марта 2020 года УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу на следующий год.