Местные власти признают абсурдность ограничения пассажиров в транспорте, но грозят водителям увольнением

В Киеве и Днепре назвали нереальным выполнение требований по ограничению количества пассажиров в общественном транспорте. Как выяснили журналисты «Фразы», водителям «Киевпастранса» за невыполнение данных требований пригрозили увольнением.

«Да, мы будем наказывать водителей. Уже есть приказ от предприятия. Это будет дисциплинарная ответственность. Это от лишение премии вплоть до увольнения», — заявил директор предприятия Дмитрий Левченко на брифинге 18 марта, добавив, что пришлось обращаться за помощью в полицию, «потому что очень много людей сегодня вышли на улицы».

Он также сообщил, что сейчас в городе работают более 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев. При этом весь подвижной состав дважды обрабатывают дезинфицирующем средством: перед движением и перед заездом в депо.

В то же время Левченко, по сути, признал, что ограничить количество пассажиров предприятию не удалось. «Ну, мы пытались это сделать», — сказал он в ответ на реплику журналистов о том, что ограничения все равно не соблюдаются.

Видео брифинга публикует ТСН на своем канале в YouTube.

Между тем, как сообщает «Украинская правда», в Киеве на Троещине образовался затор из трамваев после того как один из водителей отказался продолжать движение, поскольку в салон зашло более 10 человек.

Прибывшие на место патрульные полицейский не разрешили движение, пока не будут соблюдены нормы, заявив, что за их нарушение водителю грозит штраф до 32 тыс. грн. В итоге вдоль улицы выстроились 10 трамваев.

В конце концов несколько человек уговорили выйти и трамвай продолжил движение.

В свою очередь, заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко заявил, что ограничение количества пассажиров во время карантина не будет работать ни в одном городе. Как сообщает dnepr.info, по словам чиновника, такие перевозки не будут окупаться и контролировать их выполнение некому.

«Вот теперь вопрос, водитель запускает по 10 человек и это не окупается. Это работать не будет, как вы себе это представляете? Или не пускать людей на остановке, чтобы они дальше стояли? Я понимаю, что есть такое решение, но это решение, к сожалению, работать не будет», — убежден Лысенко, добавив, что в Днепре на сегодняшний день насчитывается более 100 маршрутов общественного транспорта в то время как количество экипажей патрульной полиции не превышает семи десятков.

«Вся патрульная полиция должна бросить абсолютно все, и заниматься только контролем количества людей, которые зайдут в транспорт? Это реально невозможно. Первая задача самих людей, это прежде всего сознание самих людей, это лучше любых ограничений, иначе это работать не будет», — заключил Лысенко.

Как сообщала «Фраза», сегодня в Киеве на некоторых остановках общественного транспорта образовались большие очереди из-за прекращения работы метрополитена и ограничения на количество пассажиров в одном транспортном средстве. При этом последнее ограничение не соблюдается.