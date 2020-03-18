В случае распространения коронавируса РПЦ может перейти к Причастию из одноразовых ложечек

В случае дальнейшего распространения коронавируса Русская Православная Церковь может перейти к практике причащения из одноразовых ложечек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев).

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пока вопрос об этом не ставится, но исключить его постановки в будущем — по крайней мере, в отдельных регионах — нельзя. С одной стороны, мы верим в то, что через причастие зараза не может передаваться, так как в Святых Дарах присутствует Сам Бог. С другой стороны, материальные предметы, каковыми являются чаша или ложка для причастия — по-славянски она именуется лжицей, не могут быть стопроцентно защищены от попадания инфекции на их поверхность», — сказал митрополит.

Он пояснил, что в качестве одноразовых могли бы использоваться и потом сжигаться деревянные чайные ложки, которые имеются в продаже, однако такие меры могут вводиться только по благословению правящего архиерея.

Во вторник была издана патриаршая и синодальная инструкция о том, чтобы продолжать использовать обычную ложку, но дезинфицировать ее после каждого причастника спиртом.Митрополит Иларион отметил, что временный переход к одноразовым ложкам не стал бы чем-то принципиально новым для церковной практики. Такие ложки уже используются на практике, например, при причащении священником больных с ослабленным после операции иммунитетом, лежащих в инфекционном боксе.

Отвечая на вопрос, будут ли в этот раз пасхальные службы РПЦ проходить в режиме онлайн, митрополит заявил, что священноначалие «не рассматривает какие-либо варианты борьбы с коронавирусом, предполагающие закрытие храмов, принудительное уменьшение числа верующих за богослужениями или полный перевод богослужения из режима оффлайн в режим онлайн».

Вместе с тем, добавил он, это не означает, что в Церкви недооценивают угрозу.

«Если вирус будет распространяться и число зараженных расти, если будут появляться новые распоряжения властей относительно борьбы с коронавирусом, Церковь будет на них реагировать», — отметил иерарх.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ назвали новые меры профилактики коронавируса.