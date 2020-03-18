В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

На территории Киевской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемической ситуацией из-за нового коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации на официальной странице в Facebook.

При этом эпидемическую ситуацию на территории Киевской области классифицировали как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня».

Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначили заместителя председателя КОДА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий — директора департамента здравоохранения Максима Ионова.

С сегодняшнего дня по телефону 0456-31-00-46 врачи-консультанты начали предоставлять необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19.

Отметим, что в администрации не указали, на какой период вводится режим ЧС.

Между тем, как сообщает «Украинская правда», режим чрезвычайной ситуации ввели также в Киеве, однако официально данная информация не подтверждена.

Как сообщала «Фраза», на данный момент в Украине зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19. Два человека умерли.

Имеется также информация о заражении народного депутата Украины.