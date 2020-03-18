В Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации

На территории Киевской области объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемической ситуацией из-за нового коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации на официальной странице в Facebook.
При этом эпидемическую ситуацию на территории Киевской области классифицировали как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня».
Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначили заместителя председателя КОДА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий — директора департамента здравоохранения Максима Ионова.
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Отметим, что в администрации не указали, на какой период вводится режим ЧС.
Между тем, как сообщает «Украинская правда», режим чрезвычайной ситуации ввели также в Киеве, однако официально данная информация не подтверждена.
Как сообщала «Фраза», на данный момент в Украине зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19. Два человека умерли.
Имеется также информация о заражении народного депутата Украины.