В Верховной Раде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Один из народных депутатов Украины заразился коронавирусом Covid-19. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным народного депутата из фракции «Слуга народа» Александра Качуры, соответствующую информацию ему подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», он не назвал имени заболевшего, но якобы на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 18 марта прозвучало имя представителя депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова.

В свою очередь в пресс-службе аппарата Верховной Рады агентству подтвердили, что народный депутат и член группы «Доверие» Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций, как и на состоявшемся 17 марта внеочередном заседании парламента.

Между тем, сам Шахов в комментарии Страна.ua опроверг эту информацию. «Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники», — рассказал нардеп.

Позже Шахов на своей странице в Facebook подтвердил наличие позитивного результата теста на коронавирус и сообщил, что находится на карантине.

Информацию о заражении депутата также подтвердило Министерство здравоохранения на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», на данный момент в Украине зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19. Два человека умерли.