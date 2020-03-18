Наместник Святогорской лавры заявил, что нужно не от бактерий охраняться, а от грехов

Помимо соблюдения санитарно-гигиенических норм нужно стараться избегать причины всех болезней и скорбей — греха. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал Наместник Свято-Успенской Святогорской лавры, митрополит Святогорский Арсений (Яковенко).

Об этом он рассказал в проповеди, видеозапись которой разместили на канале лавры в YouTube.

«Сейчас, братия и сестры, очень многие говорят, заразившись от средств массовой информации, о некоей эпидемии. От которой говорят нам беречься. Это правильно они все говорят <...>. Но нам, как верующим, надо мыслить выше и глубже <...>. Не от каких-то бактерий мы должны охраняться, но еще и от грехов, которые являются следствиями болезней, скорбей и бедствий в мире», — отметил владыка Арсений.

Архиерей призвал верующих соблюдать меры безопасности, обращаться вовремя к врачам, но не забывать, что духовные болезни исцелить гораздо труднее телесных.

«Мы должны, братия и сестры, как никогда спрашивая свою совесть, свою душу, погружая ум свой в слушание слова Евангелия, <...> живою верой облекаться во Христа, Который волен и телесные, и духовные болезни исцелять», — подчеркнул митрополит Арсений.

Иерарх рассказал о необходимости поискать каждому свою вину в тех бедствиях, что творятся в мире, и вспомнить о Божией любви к нам.

«Человек, да ведь ты не сам, ведь ради тебя Бог на землю сошел, ради тебя Господь множество чудес совершил, ради тебя Заповеди для спасения твоего дал. Ради тебя распялся и в Гроб был положен, и муки терпел, и страдания, всеми оставлен был Еси. Для того, чтобы нас не оставить. Чтобы мы никогда не были одиноки, чтобы мы никогда не считали себя, что мы никому не нужны и нет у нас никаких помощников. Да у нас есть такой Помощник, которого ни у кого нету», — сказал митрополит Арсений.

«Господь от нас не отворачивается. Не дай, Боже, нам отвернуться от Него своим непониманием той великой Жертвы, которую сотворил Бог ради того, чтобы мы с вами спаслись», — заключил митрополит Арсений.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ дали рекомендации как вести себя в храмах во время пандемии коронавируса.