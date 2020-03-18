СМИ назвали городок, который заразил коронавирусом всю Европу

Немецкое издание Der Spiegel заявило, что заражение коронавирусом COVID-19 в Европе началось с австрийского городка Ишгль (недалеко от Тироля). Как выяснили журналисты «Фразы», там находится популярный горнолыжный курорт Austria's Paznaun Valley.

По данным СМИ, первые заразившиеся из Германии, Дании, Норвегии и Швеции проводили там зимний отпуск, когда эпидемия в Китае уже началась.

В частности, выяснилось, что коронавирусом был заражен бармен одного из местных заведений, от которого болезнь стремительно передалась отдыхающим.

Примечательно, что курорт закрыли лишь на прошлых выходных. Журналисты обвинили владельцев бизнеса в жадности.

В свою очередь, мэра городка Вернер Курц сообщил, что «все меры предосторожности были приняты своевременно».

Как писала «Фраза», итальянцы обнаружили самую уязвимую для коронавируса группу людей.

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