В УПЦ началось заседание Синода, который примет решение о деятельности Церкви в условиях пандемии коронавируса

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре началось первое в текущем году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, заседание возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел, во время работы заседания Священного Синода УПЦ рассмотрят текущие вопросы жизни Церкви. В частности, Священный Синод примет решение о деятельности Церкви в условиях пандемии коронавируса.

Перед работой Священного Синода архиереи молились за Божественной литургией в домовом храме резиденции Предстоятеля.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ звонят в колокола, читают древние молитвы и дезинфицируют храмы.