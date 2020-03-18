«Приватбанк» прекратил продажу валюты

Со среды, 18 марта, «Приватбанк» прекратил продажу наличной валюты в своих кассах. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает государственное финансовое учреждение.

Пресс-служба сообщает, наличную валюту получат только «владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств».

Также банк сообщает, что «будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания».

«Приватбанк» сообщает: «Приоритет он-лайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа».

Как писала «Фраза», курс гривны продолжает быстро падать: данные на 18 марта.