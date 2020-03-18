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Вся «Большая Стройка» – на одной карте: координатор Нацпрограммы Юрий Голик показал новый информативный сервис

Вся «Большая Стройка» – на одной карте: координатор Нацпрограммы Юрий Голик показал новый информативный сервис

У Национальной Программы «Большая Стройка» появилась собственная онлайн-карта, на которой нанесены все объекты, строящиеся в этом году в рамках глобального инфраструктурного проекта. О новой карте Голик рассказывает на своей странице в Facebook.

«Национальная программа, инициированная Президентом Украины. Сотни школ, детских садиков, стадионов и спортивных комплексов. Тысячи километров идеальных дорог. То, что строится, ремонтируется и реконструируется в этом году. Наглядная карта новой инфраструктуры Украины», — пишет Голик.

В отличие от онлайн-карты Укравтодора, на которой в режиме реального времени можно получить информацию о ходе дорожного строительства на том или ином объекте, карта «Большой Стройки» включает абсолютно все объекты программы, в том числе дорожные.

Изначально в рамках программы «Большая Стройка», инициированной Президентом Владимиром Зеленским, планировалось в 2020 году построить и капитально отремонтировать по 100 школ, детсадов и стадионов, а также 6500 км дорог различного класса. Позже к проекту добавилось также строительство и ремонт приемных отделений неотложной медицинской помощи.

Как следует из карты, представленной координатором «Большой Стройки», на текущий момент в Украине работы идут на строительстве и ремонте 157 детских садов, 246 школ, 170 спортивных сооружений, 422 амбулаторий и 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения.

«Это только первый год этой Национальной Программы», — обещает Голик.

У карты «Большой Стройки» удобная навигация. Пользователь может легко найти любой объект и получить о нем текущую информацию.

«Слева в меню выбираете вид инфраструктурных объектов. Справа на карте отображаются на карте именно они», — объясняет Голик.

В общей сложности в программе «Большая Стройка»-2020 участвует 1 207 объектов детской, спортивной и медицинской инфраструктуры. Кроме этого проводятся масштабные дорожные работы 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

«Очень наглядно видны дороги, которые ремонтирует Уккравтодор — 4 000 километров. И дороги О и С, которые ремонтируют Областные Администрации — 2 500 км. По клику на карте на каждый объект всплывает окно с его описанием», — делится подробностями Голик.

Как сообщали СМИ, новая онлайн-карта — не единственный онлайн-инструмент, с помощью которого украинцы могут получить подробную информацию о ходе реализации программы «Большая Стройка». Недавно начал работать также Telegram-канал проекта, в котором публикуются фото и видео со всех объектов «Большой Стройки».

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