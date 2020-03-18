Итальянцы обнаружили самую уязвимую для коронавируса группу людей

Самой уязвимой группой людей для коронавируса COVID-19 оказались мужчины старше 70 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют последние данные департамента инфекционных болезней Национального Института Здоровья Италии.

Как показывает таблица, опубликованная на официальном сайте учреждения, по состоянию на 17 марта в Италии от коронавируса не умер ни один человек младше 30 лет. На группу с 30 до 49 лет приходится лишь 0,7% смертей, 50-69 лет — 11,2% смертей.

Самый же больший процент смертей среди людей старше 70 лет. При этом 59,6% умерших составляют мужчины.

Как сообщала «Фраза», по данным китайских врачей, чаще других заболевают коронавирусом COVID-19 люди со II группой крови

Напомним, по данным ВОЗ, за сутки в мире коронавирусом заболели 11526 человек, общее число зараженных составило 179112 людей. Жертвами болезни за сутки стали 475 человек. Всего за сутки коронавирус добрался до еще восьми стран.