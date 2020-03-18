Известный баскетболист «подцепил» коронавирус

Известный американский баскетболист Кевин Дюрант заразился коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», тест 31-летнего форварда клуба «Бруклин Нетс» дал положительный результат.
Об этом сообщает TheAthleticNBA.
Отмечается, что у баскетболиста «не было никаких симптомов».
Сам звезда НБА заявил, что «чувствует себя».
Он обратился к своим фанатам: «Мы все проходим через это испытание. Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина».
Также «Фраза» писала о жизни после коронавируса: что ждет европейский футбол.