Известный баскетболист «подцепил» коронавирус

Известный американский баскетболист Кевин Дюрант заразился коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», тест 31-летнего форварда клуба «Бруклин Нетс» дал положительный результат.

Об этом сообщает TheAthleticNBA.

Отмечается, что у баскетболиста «не было никаких симптомов».

Сам звезда НБА заявил, что «чувствует себя».

Он обратился к своим фанатам: «Мы все проходим через это испытание. Будьте бдительны, берегите себя и соблюдайте правила карантина».

Также «Фраза» писала о жизни после коронавируса: что ждет европейский футбол.