В Гонконге после коронавируса умерла собака

В Гонконге после коронавируса COVID-19 умерла собака. Как выяснили журналисты «Фразы», это единственное животное, подхватившее заразу.

Как сообщают местные медики, ранее собаку якобы вылечили, после чего она вернулась домой в прошлые выходные.

Лечили пса еще в феврале: животное поместили на карантин. Отмечается, что симптомов заболевания у собаки не было, но тесты дали положительный результат.

Медики считали, что животное заразилось от человека. Однако в ВОЗ заявили, что других таких случаев зафиксирована не было.

Известно, что погибшая собака – это 17-летний померанский шпиц. Он умер 16 марта. При этом ее хозяйка заявила, что не хочет выяснять причину путем вскрытия.

Как писала «Фраза», ученые поведали о неоценимой пользе общения детей с собаками.

Ранее ученые назвали самую пугливую породу собак.