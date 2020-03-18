Стало известно, есть ли коронавирус у президента Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару прошел повторный тест на коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», первая проверка на заразу дала отрицательный результат.

Политик сообщил: «Мой второй тест на коронавирус был отрицательным».

По данным пресс-службы главы государства, положительный результат показали тесты главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации Фабио Вайнгартена.

Как писала «Фраза», у глав крупнейших государств Северной и Южной Америки заподозрили коронавирус. Не исключено, что «зацепило» и Трампа.

Также стал известен результат проверки Трампа на коронавирус.