Коронавирус продолжает убивать людей во всем мире: сводка за 17 марта 2020

Коронавирус COVID-19 продолжает убивать людей. Как выяснили журналисты «Фразы», стали известны данные на среду, 18 марта, по Китаю и миру.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщает, что за сутки жертвами заразы стали одиннадцать человек, также было зафиксировано тринадцать случаев болезни. Излечить удалось 922 людей. С начала эпидемии коронавирусом в Китае заболели 80 894 человека. До сих пор болеют 8 056 человек, а 2 622 человека находятся в тяжелом состоянии. Всего жертвами болезни в Китае стали 3 237 человек.

В то же время, по данным ВОЗ, за сутки в мире коронавирусом заболели 11 526 человек, общее число зараженных составило 179 112 людей. Жертвами болезни за сутки стали 475 человек, зараза убила уже 7 426 людей (с учетом Китая). Всего за сутки коронавирус добрался до еще восьми стран.

Ранее в Италии обнаружили неожиданное средство для лечения коронавируса. Это не водка и не сало.