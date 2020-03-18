Еще две страны подтвердили у себя коронавирус

Коронавирус добрался COVID-19 добрался еще до двух стран. Как выяснили журналисты «Фразы», заразу подтвердили местные власти.

Так, по данным Минздрава Гамбии, в стране подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Подробности не уточняются.

Сразу три случая заразы зафиксировали в Киргизии. Министр здравоохранения рассказал, что все больные это жители Сузакского района Джалал-Абадской области. Люди вернулись домой из Саудовской Аравии.

Больных поместили на карантин.

Как писала «Фраза», в Италии обнаружили неожиданное средство для лечения коронавируса. Это не водка и не сало.

Ранее в Украине от коронавируса «сгорела» молодая женщина. Резко возросло и число заражений.