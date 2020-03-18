В меседжерах распространяют фейк о штрафах за пребывание детей на улицах

Неизвестные люди через Интернет запустили очередное фейковое сообщение, связанное в антикоронавирусным карантином в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», родителей пугают штрафами за пребывание детей на улицах начиная с 18 марта 2020 года.

СМИ сообщают, что это фейковое сообщение распространяется через Вайбер и другие меседжеры.

Вот текст этого фейка: «До уваги Батьків! Із завтрашнього дня дітей не повинно бути на вулицях! В умовах карантину діти сидять вдома!!! Згідно зі ст.184 передбачено штраф 1700-5100, або ст.166 позбавлення волі строком 2-5 років! Патрульні служба перевірятиме виконання наказу! Бережіть себе та дітей!!!». (орфография и пунктуация сохранены).

Заказпатский сайт Перший выяснил, что никаких официальных распоряжений по этому поводу не было, поэтому журналисты призывают родителей не паниковать.