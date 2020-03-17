В Украине от коронавируса «сгорела» молодая женщина. Резко возросло и число заражений

Во вторник, 17 марта, в Минздрав Украины подтвердил второй случай смерти от коронавирусной инфекции. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой «заразы китайского происхождения» стала 33-летняя жительница Черновицкой области.

Как передает пресс-служба ведомства, у погибшей подозревали инфицирование коронавирусом еще накануне, во время поступления в больницу, однако почти сутки пришлось ждать результатов анализов, которые отправили на лабораторное исследование в Киев.

Сообщается также, что по состоянию на 20-00 17 марта в стране официально подтверждено 14 случаев заражения COVID-19, в то время как еще вчера таких случаев было зафиксировано всего семь.

Как писала «Фраза», Зеленский подготовил пакет жесточайших мер из-за нашествия коронавируса.

Ранее смерть от коронавируса была зафиксирована в самом центре Украины.