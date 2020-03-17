Ученые выяснили, какую категорию людей больше всего «любит» коронавирус

Китайские ученые установили, что люди со II группой крови чаще других «подхватывают» коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вывод был сделан по результатам исследования, во время которого были изучены образцы анализов больше двух тысяч зараженных пациентов.

Как пишет Global Times, первым делом ученые выяснили пропорцию, с которой разные группы крови распределены среди обычных жителей Уханя ‒ города, в котором было зафиксировано наибольшее число заражений.

Как оказалось, в контрольной группе из почти четырех тысяч человек у трети была I группа крови, у другой трети ‒ II, у четвертой части пациентов ‒ III и у оставшихся (9,1%) ‒ IV.

Затем специалисты исследовали ту же пропорцию для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в крупной уханьской больнице. В итоге пациентов со II группой там оказалось 37,75%, с III — 26,42%, с I группой крови — 25,80% и с IV — 10,3%.

Как писала «Фраза», в Италии обнаружили неожиданное средство для лечения коронавируса. Это не водка и не сало.

Также сообщалось, что специалисты Уханьского университета протестировали успешный метод лечения пациента, который заболел опасным коронавирусом при помощи экстракорпоральной оксигенации.

Спустя месяц китайские врачи заявили об эффективности в лечении коронавируса хлорохина фосфата ‒ лекарства, десятилетиями использовавшегося как средство от малярии.