В России скончалась вдова первого человека в космосе

Во вторник, 17 марта, в России на 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина (в дев. Горячева ‒ ред.) ‒ вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-служба российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Сегодня Валентина Ивановна Гагарина скончалась», ‒ говорится в сообщении пресс-службы.

Как передает ТАСС, на печальную весть уже отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который выразил соболезнования родным и близким вдовы.

Валентина Ивановная Горячева родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. В 1958 году окончила Оренбургское медицинское училище по специальности «фельдшер-лаборант».

С 1960 года до выхода на пенсию в середине 1990-х годов работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в подмосковном Калининграде (ныне — Королев).

С Юрием Гагариным она познакомилась в свои студенческие годы, тогда он еще был курсантом военного авиационного училища. В 1957 году они поженились.

После гибели мужа в 1968 году не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту планеты. В 1986 году опубликовала книгу воспоминаний «108 минут и вся жизнь». В последние годы проживала в подмосковном Звездном городке.

Как писала «Фраза», член комиссии, расследовавшей гибель Гагарина, утверждает, что причиной трагедии могли стать всего два слова.

Ранее умер ученый, благодаря которому Гагарин отправился в космос.