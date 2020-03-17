Умер запрещенный в Украине русский писатель Эдуард Лимонов

В Москве скончался известный русский писатель Эдуард Лимонов (Эдуард Вениаминович Савенко). Как выяснили журналисты «Фразы», он умер в возрасте 77 лет.

Смерть писателя и политика во вторник, 17 марта, в социальных сетях подтвердили его друзья.

Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 в Дзержинске. Его детство и юность прошли в Харькове, о котором он написал свою знаменитую трилогию из романов «Подросток Савенко», «Молодой негодяй» и «У нас была великая эпоха».

В 1990-е Эдуард Лимонов основал Национал-большевистскую партию, которая была запрещена в России за ряд акций против власти Владимира Путина.

Писатель неоднозначно высказывался об Украине, его книги после 2014 года были запрещены в нашей стране.

В апреле 2001 года он был заключен в следственный изолятор ФСБ Лефортово по обвинению в хранении оружия и создании незаконных вооруженных формирований (позже это обвинение снято), а в апреле 2003 года был приговорен к четырем годам лишения свободы. Был освобожден условно-досрочно 30 июня 2003 года.

Накануне, 14 марта, писатель сообщил, что отправил в издательство свою новую книгу «Старик путешествует».

Его друг, главред «Учительской газеты» Арслан Хасавов рассказал, что «скорая помощь» госпитализировала писателя из дома: «Последние полгода он сильно болел, почти ничего не ел, были проблемы с горлом. Он перенес множество операций, сегодня - еще две, но спасти не смогли. По предварительной информации, у него остановилось сердце. Он старался не показываться на публике и даже не общался с родными, хотя они и так живут отдельно. Эдуард Вениаминович платил алименты детям. Он фактически стал отшельником и очень стеснялся своей болезни».

Как писала «Фраза», Украина составила список запрещенных к ввозу российских книг.