Главные новости за 17 марта 2020 года

Депутаты ввели уголовную ответственность за нарушение карантина и разрешили не платить по кредитам. Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленный на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19. На внеочередной заседании Верховной Рады 17 марта соответствующий законопроект поддержали 344 народных депутатов.

Генеральным прокурором Украины впервые в истории стала женщина. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 17 марта утвердила кандидатуру нового Генерального прокурора. Им стала исполняющая обязанности руководителя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова.

Украина «закрыла» Крым до 3 апреля. Но не для всех. Украина закрывает аннексированный Россией Крым на две недели из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает МВД.

Евро-2020 официально сорван. УЕФА принял решение перенести на следующий год чемпионат Европы по футболу. Сделано это из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Президент Сербии «похоронил» Евросоюз. Запрет на экспорт в Сербию из Европейского Сроюза оборудования и медикаментов показал, что европейской солидарности не существует. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Лукашенко дал забавный совет по борьбе с коронавирусом. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал совет по борьбе с коронавирусом COVID-19. Глава государства выступил по телевидению.