Масоны знают, когда исчезнет коронавирус?

Если верить масонам, вспышка коронавируса пойдёт на спад через 4 месяца. Об этом сообщает телеграм-канал Адекватный конспиролог.

Именно на такой период приостановлены собрания английских лож (до июля), отмечает ведущий канала.

Как ранее сообщалось, французского масона недавно пригласили ведущим на российский телеканал.

Напомним также, что в Хорватии разгорелся масонский скандал.

Масонство — религиозно-этическое движение. Существует несколько разных мнений о сути и целях масонства: благотворительная организация; облаченная в символы система морали, направленная на совершенствование нравственного уровня человека; организация, стремящаяся путем революций, переворотов и заговоров, изменить мир; скрытое за ширмой символов религиозное образование пантеистического и синкретического толка.

За масонством тянется целый шлейф скандалов. Напомним для примера, что в 2015 году на своей вилле «Ванда» в Ареццо (город неподалеку от Флоренции) скончался известный и скандальный масон, бывший Великий Мастер ложи «Пропаганда-2» (П-2) Личо Джелли. «Propaganda Due» («Пропаганда» № 2 или П-2) — итальянская масонская ложа, действовавшая c 1945 по 1976 год под юрисдикцией Великого востока Италии. Её члены обвинялись в терроризме и связях с мафией. «П2» иногда называли «государством в государстве», теневым правительством«. «П2» обвиняли в причастности к похищению лидера ХДП Альдо Моро в 1978 году, взрыву на вокзале в Болонье в 1980 году и в возможных связях с ЦРУ.