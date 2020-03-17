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В УПЦ призвали ответственно отнестись к мерам профилактики против коронавируса

В УПЦ призвали ответственно отнестись к мерам профилактики против коронавируса

В Украинской Православной Церкви призвали ответственно отнестись к мерам профилактики коронавируса. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений митрополит Филарет (Кучеров).

Обращение митрополита опубликовано на сайте Львовской епархии УПЦ.

«Многих народов и стран мира коснулась серьезная болезнь — коронавирус COVID-19. По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 17 марта, в мире зафиксировано около 170 тысяч случаев заболевания, в Украине — 7 случаев.

Несмотря на небольшое количество больных в Украине, как руководитель департамента Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений, я призываю Вас со всей ответственностью отнестись к мерам профилактики этого заболевания, ведь, как показывает практика других стран, от этого действительно может зависеть наша жизнь и жизнь наших близких», — сказал владыка Филарет.

Архиерей объяснил, что «по данным ВОЗ коронавирусы известны миру уже давно, но COVID-19 является новым потому, что он мутировал от летучих мышей. Его симптомы схожи с предыдущими, но главным отличием является более длительный инкубационный период — до 14 дней и даже возможно до 27. Поэтому сейчас крайне необходимо уменьшить количество любых встреч с коллегами и друзьями. Особенно рекомендуется избегать контакта с людьми пожилого возраста. Старайтесь быть дома и без особой надобности никуда не выходить.

Риск смертности для мужчин составляет почти 5% (для курящих — больше), для женщин — около 3%. Дети это заболевание переносят легче, а вот пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в зоне риска».

Митрополит Филарет напомнил рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

«Следует часто мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами. Во время кашля и чихания следует прикрывать рот и нос бумажным платком, который после использования следует немедленно выбросить и помыть руки. Необходимо избегать тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель.

Если человек имеет повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, ему следует как можно быстрее обратиться к врачу и сообщить ему предыдущую историю своих путешествий», — говорит архиерей.

Также он напомнил правила пребывания в районах, где зафиксирован коронавирус.

«Посещая рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, следует избегать контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными.

Нельзя потреблять сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения», — сказал владыка.

Митрополит Филарет рассказал о том, что рекомендуют многие врачи мира.

«Следует избегать такого средства приветствия, как рукопожатие и заменить его на кивок головой. Касаться выключателей света, кнопок лифта, ручек дверей или других поверхностей общего пользования. Открывать двери надо без прямого контакта с ручкой, а лучше — в перчатках. Браться за ручку двери можно только тогда, когда нет другого способа их открыть, но после этого тщательно обработать руки.

Надо использовать дезинфицирующие салфетки в магазинах — протирать ручки дверей и ручки детского сиденья в продуктовых тележках. Вообще по возможности следует ограничить пребывание в крупных торговых центрах», — отметил он.

Глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений рассказал о средствах дезинфекции, которые необходимо иметь каждому.

«Желательно держать бутылку с дезинфицирующим средством у входа в ваш дом и в автомобиле, и пользоваться ими каждый раз, когда вы возвращаетесь домой с любого места, где были другие люди.

Надо иметь одноразовые хирургические маски и использовать их, чтобы не дотронуться до носа, ведь это основной способ, которым этот вирус может заразить ваш организм. Маска не предотвратит попадание вируса при прямом чихании в нос или рот, но она защитит вас от прикосновения к носу или рту. Важно использовать очки.

Дезинфицирующие средства для рук должны быть на спиртовой основе и содержать более 60% спирта, чтобы быть эффективными.

Для блокировки размножения коронавируса (и большинства других вирусов и бактерий) в горле и носоглотке и глазах надо использовать дезинфицирующие аэрозоли и капли в глаза», — объяснил владыка.

Митрополит Филарет призвал верующих быть не только сознательными христианами, но и сознательными гражданами.

«Я призываю всех четко соблюдать первентивные рекомендации, которые предоставило Министерство здравоохранения, опираясь на выводы специалистов в области микробиологии, вирусологии и эпидемиологии. А также карантинные мероприятия, которые вводят государственные и местные органы самоуправления для прекращения распространения вируса.

Прошу вас благоразумно относиться к тем сообщений о пандемии, которые распространяются СМИ, так как часто они умышленно провоцируют панику, а люди, которые подверглись ей, теряют духовный покой, здравый смысл и адекватное восприятие происходящего.

Вместе с тем призываю распространять правдивую, полезную информацию, чтобы как можно качественнее применить профилактические меры и меры эпидемиологической безопасности», — заключил архиерей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ дали рекомендации как вести себя в храмах во время пандемии коронавируса.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

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