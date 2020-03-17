В Италии обнаружили неожиданное средство для лечения коронавируса. Это не водка и не сало

Итальянские врачи заявляют о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита «Тоцилизумаб». Как выяснили журналисты «Фразы», это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне.

Как сообщает La Repubblica, с 14 марта курс лечения данным препаратом прошли 11 пациентов в больнице в Неаполе. И, по словам, местного инфекциониста Винченцо Монтесарчио, результаты впечатляют. В частности, четырем пациентам, находящемся в реанимации, стало лучше, еще у трех госпитализированных больных, принимавших «Тоцилизумаб», получен хороший отклик на препарат.

О положительном эффекте такой терапии сообщают и в других больницах страны. В частности, в Козенце и Апулии.

Как объяснил президент Фонда меланомы Паоло Асьерто, идея с использованием такого препарата появилась, «механизм, лежащий в основе COVID-19, очень похож на механизм онкологического лечения». «Мы также поговорили с китайскими врачами, которые уже лечили препаратом 21 пациента, и у 20 наблюдалось значительное улучшение», — добавил врач.

На данный момент больницы начали запрашивать у Итальянского агентства по медицинским препаратам утверждение такого плана лечения.

Как сообщала «Фраза», в январе 2020 года специалисты Уханьского университета протестировали успешный метод лечения пациента, который заболел опасным коронавирусом при помощи экстракорпоральной оксигенации.

Спустя месяц китайские врачи заявили об эффективности в лечении коронавируса хлорохина фосфата — лекарства, десятилетиями использовавшегося как средство от малярии.

15 марта Министерство здравоохранения Украины призвало украинцев не доверять рекламе сомнительных препаратов от коронавируса, так как на сегодняшний день в мире не существует специальных лекарств от COVID-19, эффективность которых была бы официально подтверждена.

Напомним, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, лучшим лекарством от коронавируса являются лук, сало и чесно.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко призвал бороться с коронавирусом водкой, работой в поле и трактором.

Наконец, по мнению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, эффективным средством профилактики коронавируса является «дистанция между людьми».