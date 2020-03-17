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В РПЦ назвали новые меры профилактики коронавируса

В РПЦ назвали новые меры профилактики коронавируса

В связи с распространением коронавируса в Русской Православной Церкви издали инструкцию для духовенства с мерами профилактики. Как выяснили журналисты «Фразы», текст инструкции утвержден Патриархом Кириллом.

Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте patriarchia.ru.

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал, что целью принимаемых мер является пастырская забота о людях, а положения документа составлены с учетом канонической Традиции Русской Православной Церкви, а также исторической практики совершения богослужений в во времена эпидемий, которая сложилась до революции.

В частности, теперь после каждого причастника будет совершаться обтирание лжицы пропитанным спиртом платом, протирку Евангелия и иконы (Креста) после каждого лобзания с использованием дезинфицирующего раствора, преподание «запивки» в одноразовой посуде, использование гигиенических перчаток для раздачи антидора и просфор, рекомендацию причастникам воздерживаться от лобзания Чаши после Причастия, использование одноразовых ватных палочек для Елеосвящения.

«Документ не содержит никаких богословских новелл и построен на незыблемом основании, что принесение Бескровной Жертвы ни в коем случае не может быть отменено. Таинства Церкви будут беспрепятственно преподаваться и больным, и здоровым людям с соблюдением профилактических мер», — подчеркнул представитель Церкви.

Также священнослужителям рекомендуется воздерживаться от «преподания руки для целования».

Также в документе призывается уделять усиленное внимание чистоте утвари и богослужебных сосудов, протирая таковые после каждого богослужебного использования и тщательно омывая кипятком.

Как отмечено в документе, указанные меры принимаются в Московской епархии до изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и ради пастырской заботы о людях.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ считают, что пандемия дает возможность показать свою любовь к Богу и ближнему.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия, коронавирус

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