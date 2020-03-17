Немецкий инфекционист дал неутешительный прогноз по коронавирусу

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам Федерального института Германии по изучению инфекционных заболеваний имени Робера Коха Лотара Вилера, Европа в настоящее время находится в самом центре этой пандемии.

Как сообщает Die Welt, ученый считает, что продолжительность пандемии будет сильно зависеть от того, когда появится вакцина от коронавируса. При этом он не исключил, что странам в случае необходимости потребуется пролонгировать определенные ограничительные меры, так как пандемия распространяется волнами.

Как сообщала «Фраза», накануне президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, предрек, что пандемия продлится до июля-августа.