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Евро-2020 официально сорван

Евро-2020 официально сорван

Во вторник, 17 марта, УЕФА принял решение перенести на следующий год чемпионат Европы по футболу. Как выяснили журналисты «Фразы», сделано это из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

В УЕФА сообщили, что Евро пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Также отмечается, что «национальные федерации получат возможность доиграть сезоны в домашних первенствах в летние месяцы». Касается это и чемпионата Украины по футболу.

Как писала «Фраза», итальянские СМИ сообщали, что Шевченко таки возглавит «Милан» после Евро-2020.

Ранее еврокубки были приостановлены из-за коронавируса.

Тэги: футбол, эпидемия, мир, УЕФА, спорт, Евро-2020, сборная Украины по футболу, коронавирус

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